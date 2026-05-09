जगातील सर्वात वेगवान धावणारी कार

09 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बुलेट ट्रेनपेक्षा वेगवान

जगात एक अशी कार आहे जिचा वेग बुलेट ट्रेनपेक्षाही जास्त आहे.

कोनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट

ही कार दुसरी तिसरी कोणतीही नसून कोनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट आहे.

हिचा कमाल वेग ताशी ५००+ किमी पेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते.

त्यात ५.० लिटरचे ट्विन-टर्बो V8 इंजिन देखील आहे. जे १६०० हॉर्सपॉवर निर्माण करते.

हे स्वीडिश कार निर्माता कोनिगसेगने बनवले आहे. 

या कारमध्ये ९-स्पीड लाईट स्पीड ट्रान्समिशन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, जे तिला इतर गाड्यांपेक्षा वेगळेपण देते.

या गाडीने दिल्ली ते मुंबई हे अंतर ३ तासांत पार करता येते. 

दिल्लीहून मुंबईला जायला साधारणपणे १८ ते २० तास लागतात.

त्याची किंमत भारतीय रुपयांमध्ये २४ ते ६६ कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते.

