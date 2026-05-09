जगातील सर्वात वेगवान धावणारी कार

जगात एक अशी कार आहे जिचा वेग बुलेट ट्रेनपेक्षाही जास्त आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही कार दुसरी तिसरी कोणतीही नसून कोनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट आहे.
Picture Credit: Pinterest
हिचा कमाल वेग ताशी ५००+ किमी पेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते.
Picture Credit: Pinterest
त्यात ५.० लिटरचे ट्विन-टर्बो V8 इंजिन देखील आहे. जे १६०० हॉर्सपॉवर निर्माण करते.
Picture Credit: Pinterest
हे स्वीडिश कार निर्माता कोनिगसेगने बनवले आहे.
\Picture Credit: Pinterest
या कारमध्ये ९-स्पीड लाईट स्पीड ट्रान्समिशन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, जे तिला इतर गाड्यांपेक्षा वेगळेपण देते.
Picture Credit: Pinterest
या गाडीने दिल्ली ते मुंबई हे अंतर ३ तासांत पार करता येते.
Picture Credit: Pinterest
दिल्लीहून मुंबईला जायला साधारणपणे १८ ते २० तास लागतात.
Picture Credit: Pinterest
त्याची किंमत भारतीय रुपयांमध्ये २४ ते ६६ कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Sunroof खरंच Useful आहे का?