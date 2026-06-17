तुम्ही वाचून थक्क व्हाल पण, हे खरं आहे. एक-दोन नाही तर तब्बल १५ एअरबॅग्ज असलेली ही कार आहे.
Picture Credit: Pinterest
नवीन Mercedes-Benz S-Class ची किंमत २.२० कोटी पासून सुरु होते. यावेळी कंपनीने कारमध्ये अनेक आकर्षक वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे.
Picture Credit: Pinterest
कंपनीने पहिल्यांदाच भारतीय बाजारपेठेत आपल्या प्लग-इन हायब्रीड तंत्रज्ञानासह कार आणली आहे.
Picture Credit: Pinterest
मागील मॉडेलच्या तुलनेत ही कार अंदाजे ३५ लाखांनी महाग झाली आहे. मागील एस-क्लासची सुरुवातीची किंमत १.८५ कोटी होती.
Picture Credit: Pinterest
जास्त वजनामुळे इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो आणि इंधन खर्च वाढतो.
\Picture Credit: Pinterest
एस-क्लास सध्या फक्त एस ४५० ई व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे आणि ती ३.० लिटर टर्बोचाज्र्ड इनलाइन-६ पेट्रोल इंजिनद्वारे चालते.
Picture Credit: Pinterest
या इंजिनला एक इलेक्ट्रिक मोटर आणि २२kWh लिथियम-आयन बॅटरी पॅक जोडलेला आहे. ही एकूण ४३५ Hp शक्ती आणि ६८० Nm टॉर्क निर्माण करते.
Picture Credit: Pinterest
ही कार केवळ ५.७ सेकंदात ० ते १०० किमी तास वेग गाठू शकते. ६० किलोवॅटच्या फास्ट चार्जरने तिची बॅटरी फक्त २० मिनिटांत ८० टक्के पर्यंत चार्ज करता येते.
Picture Credit: Pinterest
एस-क्लासमध्ये ऍडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, इमर्जन्सी ब्रेकिंग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-कीप असिस्ट, सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा आणि १५ एअरबॅग्ज मिळतात. यामध्ये सीटबेल्ट एअरबॅग्जचाह समावेश आहे.
Picture Credit: Pinterest
बंपर डिमांड! ६ लाखांच्या SUV ने बाजारात उडवली धूम