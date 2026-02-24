अटलांटिक महासागरातील हे क्षेत्र जहाजे आणि विमानांच्या गूढ गायब होण्यामुळे प्रसिद्ध आहे. येथे घडलेल्या घटनांचे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मिळालेले नाही.
अमेरिकेतील हे गुप्त लष्करी ठिकाण एलियन आणि UFO कथांमुळे चर्चेत असते.
इंग्लंडमधील या प्राचीन दगडी स्मारकसमूहाविषयी अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. त्याचा संबंध खगोलशास्त्र आणि धार्मिक विधींशी लावला जातो.
पेरूच्या वाळवंटात आकाशातून दिसणाऱ्या या विशाल रेषा आणि आकृती कोणी आणि कशासाठी तयार केल्या? ते कुणालाही माहिती नाही.
येथील विशाल दगडी पुतळे (Moai) कोणी आणि कसे उभारले, हा एक मोठा रहस्य आहे.
इजिप्तमधील हे भव्य पिरॅमिड हजारो वर्षांपूर्वी इतक्या अचूकतेने कसे बांधले गेले? त्यांच्या बांधकाम तंत्रज्ञानाबाबत संशोधक चकित आहेत.
जपान जवळील हे समुद्रक्षेत्रही बरम्युडा ट्रायंगलप्रमाणे गूढ मानले जाते. येथे जहाजे आणि विमानांच्या अनपेक्षित अपघातांच्या कथा प्रसिद्ध आहेत.
