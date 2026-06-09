भारताने नवीन होंडा सिटी लाँच केली आहे. ही पूर्वीपेक्षा जरा खास आहे.
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या नव्या होंडा सिटीत नवीन बदल केले आहेत.
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सुरुवातीची किंमत १२ लाख निश्चित करण्यात आली आहे. कंपनीने डिझाइन आणि फीचर्समध्ये अनेक बदल केले.
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नवीन कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, बाय-एलईडी हेडलॅम्प्स आणि ब्लॅक मॅट्रिक्स ग्रिलमुळे कार अधिक स्टायलिश दिसते.
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नवीन एलईडी टेललाइट्स, एक स्पॉइलर आणि बंपर्स जोडले असून गाडी पूर्वीपेक्षा ११ मिमी लांब आहे.
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नव्या क्रिस्टल ब्लॅक पर्ल रंगातही उपलब्ध होणार आहे. सहा रंगांचे पर्याय उपलब्ध.
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ड्युअल टोन आयव्हरी ब्लॅक थीम, ऍम्बियंट लायटिंग आणि आरामदायक सीट्स.
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१०.१ इंच टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि Apple कारप्ले, वायरलेस चार्जर.
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व्हेंटिलेटेड सीट्समध्ये ४०% सुधारित कूलिंग सिस्टीम. सनरुफ आणि रिमोट एसी यांसारखे फीचर्स.
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६ एअरबॅग, एडीएस आणि नवीन ३६० डिग्री कॅमेरा यांचाही यात समावेश आहे.
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हायब्रीड मॉडेलची किंमत २१ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.
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