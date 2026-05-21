Pulsar N160 मध्ये मिळणार Premium Features

Automobile

21 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बजाज ऑटोने प्लसर एन १६० चा नवीन व्हेरिएंट लाँच केला आहे.

एक्स शोरुम किंमत

नवीन प्लसर N160 व्हेरिएंट १.२२  लाख एक्स शोरुम किंमतीत लाँच करण्यात आली आहे.

ब्रँडने याला स्पोर्टी परफॉर्मन्स आणि प्रिमियम स्टायलिंग मध्ये घेऊन आला आहे. नवीन व्हेरिएंट गोल्ड यूएसडीसह येतो.

परफॉर्मन्स आणि प्रिमियम

या बाईकमध्ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प, एक यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट आणि सिंगल-सीट सेटअप देखील आहे. ही बाईक विविध रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

फिचर्स

याव्यतिरिक्त मोटरसायकलमध्ये कोणताही बदल नाही ती पर्ल मेटॅलिक व्हाइट, रेसिंग रेड, ग्रे आणि ब्रोकोली ब्लॅक या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.

विविध रंग

बाईकमध्ये डिजिटल इन्स्टुमेंट क्लस्टर कायम राहील आणि किंमत १.१६ लाख (एक्स शोरुम) पासून सुरु होतील.

डिजिटल इन्स्टुमेंट क्लस्टर

या बाईकमध्ये १६४.८२ सीसीचे सिंगल सिलेंडर ऑइल कूल्ड इंजिन असून ते १५.७ बीएचपी पॉवर आणि १४.६५ एनएम टॉर्क निर्माण करते.

इंजिन आणि पॉवर

हे इंजिन ५-स्पीड ट्रान्समिशनची जोडलेले आहे. यात १७ इंच अलॉय व्हील्स आहेत. पुढच्या आणि मागच्या दोन्ही बाजूंना डिस्क ब्रेक्स उपलब्ध आहेत. 

डिस्क ब्रेक्स

बाईकच्या टॉप-एंड व्हेरिएंटमध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी मिळते. ही बाईक मल्टिपल राइड मोड्ससह येते. तसेच तिच्या टँकवर यूएसबी चार्ज लोकेर देखील आहे.

ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी

