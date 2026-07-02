कारवरील Shark Fin म्हणजे नेमकं काय?

Automobile

02 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

फक्त गाडीचा लूक पाहता?

रस्त्यावरुन एखादी क्लास दिसणारी गाडी गेली का आपण तिचा रंग, आकार, स्टाईल, मॉडेल तिचे चाक असे सगळे भाग पाहतो. पण,

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गाडी नीट पाहा

तुम्ही गाडीच्या छोट्या छोट्या भागांकडे कधी लक्ष दिले आहे का?

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एक छोटासा भाग

गाडीच्या वरच्या भागात तुम्ही पाहिलात तर एक छोटासा भाग असतो. त्याला शार्क फीन असे म्हटले जाते.

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तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की हा वरवर पाहता लहानसा वाटणारा भाग गाडीच्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. चला जाणून घेऊया.

महत्त्वाचा भाग

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गाडीच्या वरील शार्क फिन हे सामान्य उपकरण नाही. तसेच ते केवळ एफएम किंवा रेडिओ नेटवर्क्ससाठी नाही. तर

सामान्य उपकरण नाही

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ते एक सर्वसमावेशक सिग्नल रिसीव्हर आहे. या सर्किट बोर्ड्स आणि अँटेना लपलेले आहेत. जे थेट उपग्रहांना जोडले जातात.

सिग्नल रिसीव्हर

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तुमच्या गाडीची GPS नेव्हिगेशन सिस्टीम अचूक थेट स्थान आणि दिशानिर्देश देण्यासाठी याचा वापर करते.

GPS नेव्हिगेशन सिस्टीम 

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आजच्या आधुनिक कनेक्टेड कारमध्ये इन-बिल्ट इंटरनेट, व्हॉइस कमांड थेट हवामान अपडे्स आणि मोबाईल Appsद्वारे कार नियंत्रित करणे यांसारखी अप्रतिम वैशिष्ट्ये देखील याच भागातून उपलब्ध आहेत.

इन-बिल्ट इंटरनेट

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वेगाने गाडी चालवताना समोरुन येणारा वारा वाहनाला मागे ढकलतो, अशावेळी शार्क फिन हवेला दोन भागांत विभागते.

हवेला दोन भागांत विभागते

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मुसळधार पावसात किंवा कडक उन्हातही हे अखंड फ्रिक्वेन्सी पोहोचवते. त्यामुळे हा एक छोटा भाग नाही तर अत्यंत महत्त्वाचे हाय टेक गॅझेट आहे.

हाय टेक गॅझेट

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