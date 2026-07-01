Skoda Kodiaq RS ही भारतात लॉन्च झालेली आतापर्यंतची सर्वात वेगवान Skoda आहे. ही SUV 0-100 किमी/ताशी वेग अवघ्या 6.3 सेकंदांत गाठते.
Img Source: Skoda
Kodiaq RS मध्ये 2.0-लिटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजिन मिळणार असून ते 265 PS पॉवर आणि 400 Nm टॉर्क निर्माण करेल. दमदार परफॉर्मन्सची अपेक्षा आहे.
Img Source: Pinterest
या SUV मध्ये 7-स्पीड DSG ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह (4x4) सिस्टम मिळणार आहे. त्यामुळे शहरासोबतच लांब प्रवास आणि खराब रस्त्यांवरही आत्मविश्वासाने ड्राइव्ह करता येईल.
Img Source: Pinterest
नवीन Kodiaq RS मध्ये ब्लॅक ग्रिल, LED Matrix हेडलॅम्प्स, 20-इंच अलॉय व्हील्स आणि रेड ब्रेक कॅलिपर्स यांसारखे RS-विशिष्ट डिझाइन एलिमेंट्स पाहायला मिळतील.
Img Source: Skoda
SUV मध्ये 7-सीटर लेआउट, स्पोर्ट्स सीट्स, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, डिजिटल डिस्प्ले आणि आधुनिक इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिळण्याची शक्यता आहे.
Img Source: Skoda
Kodiaq RS मध्ये ADAS, Dynamic Chassis Control Plus (DCC Plus), Drive Mode Select, 360° कॅमेरा आणि अनेक आधुनिक सुरक्षा फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Img Source: Skoda
लॉन्चनंतर Skoda Kodiaq RS ची स्पर्धा Toyota Fortuner, Jeep Meridian, MG Gloster आणि इतर प्रीमियम 7-सीटर SUV मॉडेल्सशी होऊ शकते.
Img Source: Skoda
ज्यांना लक्झरी, दमदार परफॉर्मन्स आणि 7-सीटर प्रॅक्टिकलिटी एकाच SUV मध्ये हवी आहे, त्यांच्यासाठी Kodiaq RS आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Img Source: Pinterest
जर तुम्ही प्रीमियम 7-सीटर SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या Skoda Kodiaq RS च्या लॉन्चकडे नक्की लक्ष ठेवा.
Img Source: Skoda