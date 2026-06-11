अनेक आधुनिक कारमध्ये रिमोटद्वारे Sunroof उघडणे आणि बंद करणे शक्य असते.
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हे फीचर कारमध्ये बसण्यापूर्वी गरम हवा बाहेर काढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
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रिमोट वापरताना Sunroof च्या मार्गात कोणतीही वस्तू किंवा अडथळा नाही याची खात्री करा.
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काही कारमध्ये Anti-Pinch फीचर असते, जे अडथळा आढळल्यास Sunroof थांबवू शकते.
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तरीही केवळ या फीचरवर पूर्णपणे अवलंबून राहणे योग्य नाही.
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लहान मुले किंवा पाळीव प्राणी वाहनाजवळ असतील तर विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
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पावसाळ्यात किंवा धुळीच्या वातावरणात Sunroof उघडे ठेवणे टाळावे.
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रिमोटची चूकून बटणे दाबली जाणार नाहीत याचीही काळजी घ्या.
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योग्य प्रकारे वापरल्यास रिमोट Sunroof फीचर सोयीस्कर आणि सुरक्षित ठरू शकते.
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तुमच्या कारमध्ये रिमोट Sunroof फीचर आहे का? वापरताना सुरक्षिततेच्या या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!
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