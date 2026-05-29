Whatsapp चे हे फीचर ON करा; Unknown Calls पासून होईल सुटका

29 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

स्टेप १

Whatsapp असे एक फीचर आहे, जे चालू केल्यावर अनोळखी कॉल्समुळे तुम्हाला होणारा त्रास दूर होईल. 

स्टेप २

हे फीचर चालू करण्यासाठी Whatsapp चालू करा आणि वरच्या बाजूला असलेल्या तीन डॉट्सवर क्लिक करा.

स्टेप ३

Settings मध्ये जा.

त्यानंतर प्रायव्हसी पर्यायावर क्लिक करा. 

स्टेप ४

आता कॉल्स या पर्यायावर टॅप करा.

स्टेप ५

यानंतर तुम्हाला सायलन्स अननोन कॉलर्स हे फीचर ऑन कराव लागेल.

स्टेप ६

फीचर ON केल्यावर अनोळखी नंबरचे कॉल Silent होतील.

स्टेप ७

Spam आणि Fraud कॉल्स पासूनही काही प्रमाणात बचाव होतो.

स्टेप ८

महत्त्वाचे कॉल Miss होऊ नयेत म्हणून Unknown नंबर नंतर Call Log मध्ये दिसतात.

स्टेप ९

