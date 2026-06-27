TVS ने पुन्हा एकदा जोरदार कमबॅक केला आहे. मे महिन्यात विक्रीत विक्रमी वाढ झाली आहे.
Picture Credit: Pinterest
TVS मोटरच्या विक्रीत मे महिन्यात सुधारणा झाली असून या ब्रँडने मे २०२६ मध्ये ३८४५६५ स्कूटर आणि बाईक विकल्या.
Picture Credit: Pinterest
गेल्या वर्षी मे २०२५ मध्ये कंपनीने ३०९,२८७ दुचाकी विकल्या होत्या.
Picture Credit: Pinterest
कंपनीची वार्षिक वाढ २४ % झाली आहे.
Picture Credit: Pinterest
TVS च्या पोर्टफोलिओकडे पाहिल्यास, कंपनीच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या तीन उत्पादनांनमध्ये बाईक्स, स्कूटर्स आणि मोपेड्स यांचा समावेश आहे.
Picture Credit: Pinterest
या कंपनीची खासियत म्हणजे दुसरी कोणतीही कंपनी अशी उत्पाजने विकत नाही.
\Picture Credit: Pinterest
TVS चे सर्वाधिक विकले जाणारे उत्पादन स्कूटर आहे. कंपनीने मे महिन्यात ज्युपिटर स्कूटरचे १,२४, ७६७ युनिट्स विकले.
Picture Credit: Pinterest
TVS अपाचे ही सर्वाधिक विकली जाणारी बाईक आहे. कंपनीने मे महिन्यात या मॉडेलच्या ५३,९०० युनिट्सची विक्री केली.
Picture Credit: Pinterest
काळ बदलला, ट्रेंड बदलला…पण ‘या’ गाडीची लोकप्रियता अजूनही कायम!