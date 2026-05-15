EV चार्जिंग स्टेशन आहेत...पण, समस्या आहेतच

Automobile

15 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

EV Cars वाढत आहेत. पण, चार्जिंग स्टेशनमुळे लोक अजूनही त्रस्त आहेत! अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन

Img Source: Pinterest 

अनेक भागांमध्ये अजूनही पुरेसे EV Charging Stations उपलब्ध नाहीत.

चार्जिंग स्टेशन कमी

प्रत्येक स्टेशनवर फास्ट चार्जिंग नसल्यामुळे चार्जिंगला जास्त वेळ लागतो.

फास्ट चार्जिंगची समस्या

खूप वेळाची प्रतिक्षा

चार्जिंग स्टेशनवर चार्जिंगसाठी रांगा लागतात.

चार्जर Compatibilityची समस्या

सर्व EV मध्ये एकाच प्रकारचे चार्जर सपोर्ट नसतात.

चार्जिंगची वाढती किंमत

काही ठिकाणी फास्ट चार्जिंग खूप महाग पडतं.

Power Cut ची समस्या

वीज नसल्यास चार्जिंग स्टेशन बंद पडू शकतात.

Highway वर मोठी चिंता

लांब प्रवासासाठी चार्जिंग स्टेशन मिळेल का याची भीती असते.

App आणि Payment Issues

काही Charging Apps नीट काम करत नाहीत किंवा Payment Problem येतात.

Hybrid Carsची पुन्हा चलती! 

पुढे वाचा