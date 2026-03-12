उन्हाळ्यात खायची  7 हेल्दी फळे

Life style

12 March 2026

Author:  नुपूर भगत

कलिंगडामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि थंडावा मिळतो.

कलिंगड

आंबा हा फळांचा राजा मानला जातो. यात व्हिटॅमिन A आणि C भरपूर असते.

आंबा

पपई पचनासाठी खूप चांगली असते. तसेच त्वचेसाठीही फायदेशीर आहे.

 पपई 

अननसामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.

अननस

संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन C मुबलक असते, जे शरीराला ताजेतवाने ठेवते.

 संत्रे 

द्राक्षे खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते आणि उष्णतेपासून आराम मिळतो.

द्राक्षे 

स्ट्रॉबेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे त्वचा आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात.

 स्ट्रॉबेरी

