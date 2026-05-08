तुम्ही जर Resale मध्ये गाडी घेण्याचा विचार करत असाल तर अशा काही कार्स आहेत. ज्या Resale मध्येही आहेत जबरदस्त.
अशा काही कार्स आहेत, ज्या वर्षांनंतरही भारी रिसेल Value देतात. कोणत्या आहेत त्या कार चला पाहुया.
रिसेलमध्ये किंग ठरेल अशी गाडी. कमी देखभाल खर्च. जबरदस्त मायलेज आणि सर्व ठिकाणी सर्व्हिस मिळत असल्याने स्विफची मागणी कायम असते.
स्टायलिश लूक, प्रिमियम फिचर्स आणि स्ट्रॉंग ब्रँड इमेजमुळे Creta ची Resale Value खूप चांगली राहते.
फॅमिलीसाठी Innova ची मार्केट demand नेहमी हाय असते.
मिडल फॅमिलीसाठी ही पहिली पसंती असते. परवडणारे मेंटेनन्स आणि उत्तम डिझाईनमुळे Wagonr पटकन रिसेल होते.
Scorpio ची क्रेझ ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही ठिकाणी उत्तम असल्याने Scorpio चांगल्या किमतीत विकली जाते.
वेळेवर सर्व्हिसिंग करा. कारचा अपघात झालेला नसावा. गाडीचा ओरिजनल कलर मेंटेन ठेवा आणि सर्व्हिस रेक्रोड जपून ठेवा.
