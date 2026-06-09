सर्वात हलकी वाहने; ज्यांचे सेफ्टी रेटिंग अतिशय खराबकमी वजन पडेल महागात? या गाड्यांना मिळाले खराब रेटिंग\n Automobile 09, June 2026 Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम 0 स्टार. २०.८६ पॉईंट्स\n Citroen eC3 Img Source: Pinterest १ स्टार आणि १९.६९ पॉईंट्स\n Wagon R १ स्टार आणि १६.४८ पॉईंट्स\n Maruti Suzuki Ignis S-Presso १ स्टार आणि 20.03 पॉईंट्स\n Bolero Neo १ स्टार आणि 20.26 पॉईंट्स\n Alto K10 2 स्टार आणि 21.67 पॉईंट्स\n Honda Amaze 2 स्टार आणि 27.85 पॉईंट्स\n Kia Carens\n 3 स्टार आणि २२.०७ पॉईंट्स\n Hybrid Carsची पुन्हा चलती! पुढे वाचा