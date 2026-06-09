कमी वजन पडेल महागात? या गाड्यांना मिळाले खराब रेटिंग

Automobile

09, June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

0 स्टार. २०.८६ पॉईंट्स

Citroen eC3

Img Source: Pinterest 

१ स्टार आणि १९.६९ पॉईंट्स

Wagon R

१ स्टार आणि १६.४८ पॉईंट्स

Maruti Suzuki Ignis

S-Presso

१ स्टार आणि 20.03 पॉईंट्स

Bolero Neo

१ स्टार आणि 20.26 पॉईंट्स

Alto K10

2 स्टार आणि 21.67 पॉईंट्स

Honda Amaze

2 स्टार आणि 27.85 पॉईंट्स

Kia Carens

3 स्टार आणि २२.०७ पॉईंट्स

Hybrid Carsची पुन्हा चलती! 

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