आजकाल जवळ असो किंवा लांब जायचं असो. स्कूटर हा एक बेस्ट पर्याय आहे. पण, तुमच्याकडे स्कूटर नसेल आणि घेण्याचा विचार करत असाल तर इथे आहेत जबरदस्त ऑप्शन्स.
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दमदार ब्रँड, कमी मेंटेनन्स, सोपे हँडलिंग आणि मायलेजमुळे ही अनेकांची पसंती आहे. एक्स शोरुम किंमत ७५,५८३ पासून सुरु होते.
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होंडाला टक्कर देणारी जबरदस्त स्कूटर आहे. ही चांगल्या स्पेससाठी ओळखली जाते. एक्स शोरुम किंमत ७३,५५० रुपयांपासून सुरु होते.
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Suzuki ची Access ही तिसर्या स्थानावर आहे. वजनाने हलकी, फास्ट पिकअप आणि उत्कृष्ट मायलेजसाठी लोकप्रिय आहे. शहरात वापरण्यासाठी बेस्ट पर्याय. एक्स शोरुम किंमत ८२,९८९ पासून सुरु आहे.
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TVS मोटर्सची आणखी एक स्कूटरची मागणी चांगली आहे. ही EV स्कूटर आहे. मॉर्डन डिझाईन, उत्तम रेंज, फास्ट चार्जिंग आणि स्मार्ट फिचर्समुळे ओळखली जाते. एक्स शोरुम किंमत १,१२,६६७ पासून सुरु होते.
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ही बेस्ट EV स्कूटर आहे. रेट्रो मॉर्डन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि उत्तम परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाते. एक्स शोरुम किंमत १,११,००६ पासून सुरु होते.
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TVS मोटर्सची ही स्पोर्टी सेगमेंटमधील दरदार स्कूटर आहे. स्पोर्टी लूक, परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड इंजिन आणि डिजिटल फिचर्समुळे लोकप्रिय. याची एक्स शोरुम किंमत ८६,९५० पासून सुरु होते.
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१२५सीसी इंजिन, ४० ते ४५ किमी मायलेज आणि फॅमिली-फ्रेंडली डिझाईनमुळे उत्तम पर्याय. एक्स शोरुम किंमत ८०,९६५ पासून सुरु होते.
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