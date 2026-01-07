ब्लाऊज शिवतानाच्या टिप्स फिटिंग आणि लूक परफेक्ट करतात

7 January 2026

Author:  नुपूर भगत

छाती, खांदे, बाही, गळ्याची खोली, लांबी आणि पाठीचा कट यांची मोजमापे नीट घ्या. चुकीचे मोजमाप ब्लाऊज खराब करते.

अचूक मोजमाप घ्या

Picture Credit: Pinterest

साडीच्या कापडाशी सुसंगत आणि ऋतुनुसार कापड निवडा. सिल्क, कॉटन, ब्रोकॅड, नेट यांचे फॉल आणि ताण वेगवेगळे असतात.

कापडाची योग्य निवड 

Picture Credit: Pinterest

गळा, पाठीचा डिझाइन, बाहींची लांबी, कट्स, दोऱ्या किंवा हुक्स यांचा प्रकार आधीच ठरवल्यास शिवताना गोंधळ होत नाही.

ब्लाऊज डिझाइन ठरवा

Picture Credit: Pinterest

ब्लाऊजचा आकार टिकवण्यासाठी योग्य लाइनिंग आणि इंटरफेसिंग वापरणे महत्त्वाचे आहे, विशेषतः सिल्क ब्लाऊजसाठी.

 लाइनिंग आणि इंटरफेसिंग 

Picture Credit: Pinterest

पहिल्या ट्रायलमध्ये खांदे, बस्ट फिटिंग, आर्महोल आणि गळा नीट बसतो का हे तपासा. गरज असल्यास बदल करून घ्या.

फिटिंगला प्राधान्य द्या

Picture Credit: Pinterest

हुक्स मजबूत असावेत, झिप सुरळीत चालणारी असावी आणि दोऱ्या फार सैल किंवा फार घट्ट नसाव्यात.

 हुक्स-झिप-दोऱ्यांची मांडणी

Picture Credit: Pinterest

शिवण सरळ आहे का, धागे निघालेले नाहीत ना, कडा नीट घडी घातलेल्या आहेत का हे तपासूनच ब्लाऊज वापरात घ्या.

शेवटची फिनिशिंग 

Picture Credit: Pinterest

