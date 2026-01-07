छाती, खांदे, बाही, गळ्याची खोली, लांबी आणि पाठीचा कट यांची मोजमापे नीट घ्या. चुकीचे मोजमाप ब्लाऊज खराब करते.
Picture Credit: Pinterest
साडीच्या कापडाशी सुसंगत आणि ऋतुनुसार कापड निवडा. सिल्क, कॉटन, ब्रोकॅड, नेट यांचे फॉल आणि ताण वेगवेगळे असतात.
Picture Credit: Pinterest
गळा, पाठीचा डिझाइन, बाहींची लांबी, कट्स, दोऱ्या किंवा हुक्स यांचा प्रकार आधीच ठरवल्यास शिवताना गोंधळ होत नाही.
Picture Credit: Pinterest
ब्लाऊजचा आकार टिकवण्यासाठी योग्य लाइनिंग आणि इंटरफेसिंग वापरणे महत्त्वाचे आहे, विशेषतः सिल्क ब्लाऊजसाठी.
Picture Credit: Pinterest
पहिल्या ट्रायलमध्ये खांदे, बस्ट फिटिंग, आर्महोल आणि गळा नीट बसतो का हे तपासा. गरज असल्यास बदल करून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
हुक्स मजबूत असावेत, झिप सुरळीत चालणारी असावी आणि दोऱ्या फार सैल किंवा फार घट्ट नसाव्यात.
Picture Credit: Pinterest
शिवण सरळ आहे का, धागे निघालेले नाहीत ना, कडा नीट घडी घातलेल्या आहेत का हे तपासूनच ब्लाऊज वापरात घ्या.
Picture Credit: Pinterest