Whatsapp चॅट्स लपवण्यासाठी फॉलो करा 'या' स्टेप्स

21 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गोपनीयता 

आजकाल डिजिटल गोपनीयता खूप महत्त्वाची झाली आहे.

प्रायव्हसी फीचर्स 

Whatsappने प्रायव्हसी फीचर्स सादर केले. ज्यामुळे खाजगी संभाषणे लपवू शकता.

फेस आयडी 

फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी वापरुन कोणतीही वैयक्तिक किंवा ग्रुप चॅट सुरक्षित फोल्डरमध्ये लॉक करा.

गुप्त कोड सेट करुन लॉक केलेला चॅट्स फोल्डर मुख्य यादीतून पूर्णपणे अदृश्य करु शकता.

चॅट्स फोल्डर

सूचना लपवा आणि तुमच्या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या येणाऱ्या संदेशांचे नाव आणि मजकूर बंद करा.

सूचना लपवा

डिसअपीअरिंग मेसेजेस वापरुन संदेश आपोआप हटवण्यासाठी टायममर सेट करा.

डिसअपीअरिंग मेसेजेस 

चॅट म्यूट तुम्हाला एखादा संदेश मिळाल्यावर दिसणारे पॉप-अप बंद करण्याची सुविधा देते.

चॅट म्यूट

