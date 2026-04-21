आंबा खाताय? जरा थांबा! करा 'ही' एक गोष्ट

21 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

फळांचा राजा कोण तर आंबा हे आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहोत. 

आंब्याला पाहताच लोक कधी खाऊ असे करतात. आणि त्यावेळी एक चूक करतात.

या एका चुकीमुळे शरीरात अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. 

आंबे पाण्यात न भिजवता खाणे ही एक सामान्य चूक आहे.

खरं तर, आंबे खाण्यापूर्वी किमान दोन तास भिजवून ठेवले पाहिजेत. 

हे आवश्यक आहे जेणेकरुन आंब्याच्या पृष्ठभागावर साचलेली धूळ, माती आणि घाण काढता येते.

आंब्यांवर कीटनाशकांचा लेप लावलेला असतो. जो त्यांना पाण्यात भिजवल्याने मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.

स्वच्छ आंबे खाल्ल्याने गॅस, अपचन आणि पोटदुखी यांसारख्या समस्यांचा धोका कमी होतो.

पाण्यात भिजवल्यानंतर आंबा अधिक ताजा लागतो. ज्यामुळे पदार्थाची चवही वाढते. 

