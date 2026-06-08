सावधान! AC वापरताना ही चूक केल्यास होऊ शकते मोठी अडचण

Science Technology

08 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

एसी

उन्हाच्या झळा लागत असल्याने तुम्ही देखील एसीचा वापर करता का?

Picture Credit: istockphoto

एक चूक पडू शकते महागात

तुम्हाला माहित आहे का की तुमच्या काही चुकांमुळे तुमचा एसी खराब होऊ शकतो.

Picture Credit: istockphoto

एसीची सर्व्हिसिंग वेळेवर न करणे ही पहिली चूक आहे.

सर्व्हिसिंग

Picture Credit: istockphoto

एसी थंड करत आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की एसीचे फिल्टर्स स्वच्छ आहेत.

एसीचे फिल्टर्स 

Picture Credit: istockphoto

एसीचे फिल्टर घाण झाले असतील, तर एसी थंड करण्यासाठी कंप्रेसरवर जास्त दाब येतो.

कंप्रेसर

Picture Credit: istockphoto

त्यामुळे एसीची सर्व्हिस वेळेवर करुन घ्या. नाहीतर एसी खराब होऊ शकतो. 

एसी खराब होऊ शकतो

Picture Credit: istockphoto

आशा आहे की आता तुम्ही तुमच्या एसीची वेळेवर सर्व्हिसिंग करुन घ्याल, जेणेकरुन तो जास्त काळ टिकेल.

AC जास्त काळ टिकेल

Picture Credit: istockphoto

तुमच्याकडे एसी आहे का? आणि असेल तर तुम्ही कशी काळजी घेता?

तुम्ही कशी काळजी घेता?

Picture Credit: istockphoto

तुम्ही कितीवेळा सर्व्हिसिंग करता हे आम्हाला कमेंट्सद्वारे नक्की सांगा.

कितीवेळा सर्व्हिसिंग करता?

Picture Credit: istockphoto

इंडक्शनचाही होऊ शकतो स्फोट

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