आजच्या काळात अनेक कंपनीच्या विविध फीचर्स असलेल्या कार बाजारात दाखल झाल्या आहेत.
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पण, सुरुवातीच्या काळात होंडा ही कंपनी अग्रस्थानी होती.
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उत्तम इंजिन आणि जबरदस्त विश्वासार्हतेमुळे या ब्रँडला चांगली प्रतिष्ठा मिळाली. ज्याची बरोबरी करण्यासाठी प्रतिस्पर्धकांना अनेक वर्षे प्रयत्न करावे लागले.
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आताही विविध कार बाजारात दाखल झाल्या असल्यातरी भारतीयांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या होंडाच्या ५ कार्सने आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे.
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होंडाने १९९८ मध्ये भारतात ही कार लाँच केली. दमदार VTEC इंजिन प्रशस्त केबिनमुळे ही ड्रीम कार ठरली.
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स्पोर्टी डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्समुळे या गाडीने तरुणांना भुरळ घातली.
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लक्झरी, इंटिरिअर आणि स्मूथ परफॉर्मन्समुळे ही भारतीय ग्राहकांची क्विन ठरली.
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पहिल्या प्रिमियम SUV पैकी एक असलेल्या CR-V ने SUV सेगमेंटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली.
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छोट्या कुटुंबासाठी एक उत्तम हॅचबॅक आणि क्लास परफॉर्मन्स देणारी कार ठरली. शहरातील वापरासाठी बेस्ट मानली जाणारी राजकुमारी.
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पार्किंग सिस्टीममध्ये बिघाड; मारुतीने ही कार परत मागवली, तुमच्याकडे आहे का ही कार?