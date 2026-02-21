भारतातील टॉप 5 Luxury कार 

21 February 2026

Author:  वेद बर्वे

तुम्हाला शाही फिल करवतात या जबरदस्त कार्स, पाहा वैशिष्ट्ये

शाही थाट

सुपर-लग्झरी MPV, 2.5 लिटर  पेट्रोल-हायब्रिड इंजिन, प्रीमियम लेदर, ADAS, VIP सीटिंग,  किंमत 2.15 कोटी पासून

Lexus LM 350h 7 Seater VIP

7-सीटर MPV, 2.2 लिटर डिझेल  190 bhp इंजिन, ड्युअल सनरूफ, Level-2 ADAS, मोठी कॅबिन स्पेस, एक्स-शोरूम किंमत: 63.90 लाख

Kia Carnival

खास फिचर्स

या कारच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये  सुपर-कंफर्ट, चीज्ड-इन टेक  आणि फॅमिलीसाठी सेफ्टी फीचर्स

मल्टी-मीडिया लक्झरी MPV, 90 kWh बॅटरी, 548km रेंज, हाय-टेक केबिन 3-झोन climate, अँबियंट लाइटिंग, Level-2 ADAS, किंमत- 69.9 लाखपासून

MG M9

प्रीमियम MPV, 2.0 लिटर पेट्रोल- हायब्रिड इंजिन, आरामदायी इन्टिरियर, बेस्ट मायलेज, 5-स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग

Toyota Innova Hycross

LM 350h/LM अत्यंत हाय-एंड MPV, Carnival व MG M9 प्रीमियम MPVs,  M9 EV चा सॉलिड इलेक्ट्रिक अनुभव Innova Hycross विश्वसनीय ब्रँड

पैसा वसूल रिटर्न्स

