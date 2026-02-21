तुम्हाला शाही फिल करवतात या जबरदस्त कार्स, पाहा वैशिष्ट्ये
सुपर-लग्झरी MPV, 2.5 लिटर पेट्रोल-हायब्रिड इंजिन, प्रीमियम लेदर, ADAS, VIP सीटिंग, किंमत 2.15 कोटी पासून
7-सीटर MPV, 2.2 लिटर डिझेल 190 bhp इंजिन, ड्युअल सनरूफ, Level-2 ADAS, मोठी कॅबिन स्पेस, एक्स-शोरूम किंमत: 63.90 लाख
या कारच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये सुपर-कंफर्ट, चीज्ड-इन टेक आणि फॅमिलीसाठी सेफ्टी फीचर्स
मल्टी-मीडिया लक्झरी MPV, 90 kWh बॅटरी, 548km रेंज, हाय-टेक केबिन 3-झोन climate, अँबियंट लाइटिंग, Level-2 ADAS, किंमत- 69.9 लाखपासून
प्रीमियम MPV, 2.0 लिटर पेट्रोल- हायब्रिड इंजिन, आरामदायी इन्टिरियर, बेस्ट मायलेज, 5-स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग
LM 350h/LM अत्यंत हाय-एंड MPV, Carnival व MG M9 प्रीमियम MPVs, M9 EV चा सॉलिड इलेक्ट्रिक अनुभव Innova Hycross विश्वसनीय ब्रँड
