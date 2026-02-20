350cc सेगमेंटमध्ये ‘या’ बाईक्सना खास पसंती

Automobile

20 February 2026

Author:  वेद बर्वे

सर्वाधिक विक्री झालेल्या  दमदार 350cc बाईक्स

350cc बाईक्स

Picture Credit: Pinterest

रेट्रो लुक आणि दमदार 349cc इंजिन, आरामदायी रायडिंग  आणि मजबूत बांधणी,  मायलेज: सुमारे 35-41 kmpl

Royal Enfield Classic 350

Picture Credit: Pinterest

वजनाने हलकी, सिटी राईडसाठी  बेस्ट, मायलेज: सुमारे 36 kmpl

Royal Enfield Hunter 350

Picture Credit: Pinterest

दशकांपासून भारतीय बाजारात विश्वासार्ह, पारंपरिक डिझाइन, दमदार इंजिन, मायलेज: सुमारे  35-37 kmpl

Royal Enfield Bullet 350

Picture Credit: Pinterest

स्मूथ इंजिन व प्रीमियम फिनिश, आधुनिक फीचर्स,  मायलेज:  सुमारे 42 kmpl

Honda H'ness CB350

Picture Credit: Pinterest

Jawa 350

Picture Credit: Pinterest

रेट्रो स्टाइल व दमदार परफॉर्मन्सचा संगम. क्लासिक लुकला ग्राहकांची पसंती मायलेज: सुमारे 30 kmpl

दमदार 334cc इंजिन, 29.1ps पॉवर मायलेज: सुमारे 29.06 kmpl

Yezdi Roadster

Picture Credit: Pinterest

