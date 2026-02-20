सर्वाधिक विक्री झालेल्या दमदार 350cc बाईक्स
Picture Credit: Pinterest
रेट्रो लुक आणि दमदार 349cc इंजिन, आरामदायी रायडिंग आणि मजबूत बांधणी, मायलेज: सुमारे 35-41 kmpl
Picture Credit: Pinterest
वजनाने हलकी, सिटी राईडसाठी बेस्ट, मायलेज: सुमारे 36 kmpl
Picture Credit: Pinterest
दशकांपासून भारतीय बाजारात विश्वासार्ह, पारंपरिक डिझाइन, दमदार इंजिन, मायलेज: सुमारे 35-37 kmpl
Picture Credit: Pinterest
स्मूथ इंजिन व प्रीमियम फिनिश, आधुनिक फीचर्स, मायलेज: सुमारे 42 kmpl
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
रेट्रो स्टाइल व दमदार परफॉर्मन्सचा संगम. क्लासिक लुकला ग्राहकांची पसंती मायलेज: सुमारे 30 kmpl
दमदार 334cc इंजिन, 29.1ps पॉवर मायलेज: सुमारे 29.06 kmpl
Picture Credit: Pinterest