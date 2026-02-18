सोशल मीडिया मॅनेजमेंट, कंटेंट रायटिंग, ग्राफिक डिझाइन किंवा AI टूल्स वापरून मार्केटिंग सर्व्हिसेस देणे हा कमी खर्चातला फायदेशीर व्यवसाय आहे.
फिटनेस ट्रेंड वाढत असल्यामुळे हेल्दी, डाएट किंवा मिलेट बेस्ड पदार्थांची मागणी वाढत आहे. घरूनही हा व्यवसाय सुरू करता येतो.
लोकांना ऑफबीट आणि बजेट ट्रिप्स हव्याच असतात. कस्टमाइज ट्रॅव्हल प्लॅन तयार करून ऑनलाइन सर्व्हिस देता येते.
डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, कोडिंग किंवा स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी ऑनलाइन क्लासेस घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
Amazon, Flipkart किंवा Meesho सारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रॉडक्ट रीसेलिंग करून घरबसल्या कमाई करता येते.
हँडमेड कँडल्स, रेसिन आर्ट, गिफ्ट हॅम्पर यांची ऑनलाइन मोठी मागणी आहे.
पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे लोकांचा कल वाढत आहे. सोलर पॅनल इंस्टॉलेशन किंवा डीलरशिप हा भविष्यकालीन व्यवसाय ठरू शकतो.
