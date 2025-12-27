मुंबईत आलात तर या खाऊ गल्ल्यांना भेट द्यायला विसरू नका

27 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

वडापाव, पावभाजी, भेळपुरी आणि कुल्फी यासाठी प्रसिद्ध. रात्री येथे प्रचंड गर्दी असते.

गिरगाव

नॉनव्हेज प्रेमींसाठी हे ठिकाण म्हणजे जन्नत! कबाब, निहारी, बिर्याणी आणि मिठाईसाठी ही गल्ली खास.

 मोहम्मद अली रोड

स्ट्रीट फूडपासून चायनीजपर्यंत सगळं काही. तरुणांची आवडती जागा.

जे.बी. नगर – अंधेरी

पाणीपुरी, सेवपुरी, डोसा आणि मिठाईसाठी ओळखली जाते. शाकाहारी फूडसाठी प्रसिद्ध.

 घाटकोपर खाऊ गल्ली

इथे भेळपुरी, पावभाजी आणि कुल्फीचा आनंद समुद्राच्या वाऱ्यासोबत घेता येतो .

 जुहू चौपाटी

फास्ट फूड, डेसर्ट्स आणि कॅफे स्टाईल पदार्थांसाठी हे ट्रेंडिंग ठिकाण आहे.

 कार्टर रोड - बांद्रा

स्वस्त, चविष्ट आणि विविध प्रकारच्या स्ट्रीट फूडसाठी प्रसिद्ध असणारी ही खाऊ गल्ली आहे.

 कांदिवली – चारकोप खाऊ गल्ली

