प्रत्येक ओळीत स्पर्श प्रेमाचा! पावसात ऐकली जाणारी टॉपची गाणी

पावसाळ्यात सगळ्यात जास्त ऐकले जाणारे मराठी प्रेमगीत म्हणजे भिजून गेला वारा.
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चिंब भिजलेले हे गाणे मराठी पावसाळी प्रेमगीतांमध्ये प्रसिद्ध आहे.
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आशा भोसले यांनी गायलेले 'नभ उतरू आलं' हे गाणं प्रेमगीतांमध्ये शीर्षस्थानी असते.
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ओल्या सांजवेळी या गाण्याने दशक गाजवले आहे.
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प्रेमातील ओढ, विरह आणि मनातील न बोललेल्या भावनांना सुरेल शब्दांत व्यक्त करणारे हृदयस्पर्शी गीत.
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प्रेमात हरवलेल्या मनाची धुंदी आणि प्रिय व्यक्तीबद्दलची तीव्र ओढ सुंदरपणे मांडणारे रोमँटिक गाणे.
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पावसाळी वातावरण, कोवळ्या भावना आणि प्रेमाच्या रेशमी आठवणींना अलगद उजाळा देणारे मधुर गीत.
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