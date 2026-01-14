हे पारंपरिक पदार्थ केल्याशिवाय सण अपूर्ण

14 January 2026

Author:  नुपूर भगत

तिळ आणि गुळापासून तयार होणारी वडी आरोग्यासाठी उपयुक्त आणि संक्रांतीचा मुख्य पदार्थ मानली जाते.

तिळगुळाची वडी

Picture Credit: Pinterest

गूळ, तूप आणि कणीक यांचा संगम असलेली ही पोळी खास करून ग्रामीण भागात आवर्जून केली जाते.

गुळाची पोळी

Picture Credit: Pinterest

भोगीच्या दिवशी बनणारी मिक्स भाज्यांची भाजी आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.

भोगीची भाजी

Picture Credit: Pinterest

खुसखुशीत आणि गोड चवीची तिळाची पापडी सणाची मजा दुप्पट करते.

तिळाची पापडी

Picture Credit: Pinterest

तूप, गूळ आणि तिळ यापासून बनवलेले लाडू खाण्याची परंपरा आहे.

तिळाचे लाडू

Picture Credit: Pinterest

तांदूळ, दूध आणि गूळ वापरून बनवलेली खीर थंडीमध्ये शरीराला ऊर्जा देते.

 गुळाची खीर

Picture Credit: Pinterest

या मकर संक्रांतीला “तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला” म्हणत सण साजरा करा.

सण साजरा करा

Picture Credit: Pinterest

