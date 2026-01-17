पारंपरिक साडीवर साधा बन आणि गजर्याची सजावट लूक अधिक एलिगंट बनवते.
Picture Credit: Pinterest
हलक्या कर्ल्ससह हाफ ओपन हेअरस्टाईल सणासाठी परफेक्ट ठरते.
Picture Credit: Pinterest
साइडला वेणी घालून त्यावर फुलं किंवा हेअर अॅक्सेसरीज वापरा.
Picture Credit: Pinterest
कानपाशी सैल सोडलेले केस आणि स्टायलिश क्लिप्समुळे रॉयल लूक येतो.
Picture Credit: Pinterest
थोडा मेस्सी पण ट्रेंडी; तरुणींमध्ये ही हेअरस्टाईल खूप लोकप्रिय आहे.
Picture Credit: Pinterest
स्ट्रेट किंवा सॉफ्ट कर्ल्ससह ओपन हेअर सणासाठी सोपा पर्याय आहे.
Picture Credit: Pinterest
पारंपरिक वेणीला रंगीत मोती किंवा मोगऱ्याची फुलं लावा.
Picture Credit: Pinterest