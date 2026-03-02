Royal Enfield ला टक्कर द्यायला येतेय 'ही' बुलेट

Automobile

02 March 2026

Author:  वेद बर्वे

भारतात लवकरच लाँच होणार Triumphs 350cc बुलेट

Triumphs 350cc

Picture Credit: heromotocorp

Triumphs 350cc ची किंमत व जबरदस्त फिचर्सवर एक नजर

किंमत व फीचर्स

Picture Credit: heromotocorp

Triumph 350cc भारतात एप्रिल  2026 मध्ये लाँच होण्याची अपेक्षा 

कधी होणार लाँच

Picture Credit: heromotocorp

Speed 350, Scrambler 350X/XC, Thruxton 350/Speed T4 350  ही मॉडेल्स येऊ शकतात

अपेक्षित मॉडेल्स

Picture Credit: heromotocorp

इंजिन स्पेसिफिकेशन

350cc सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड- कूल्ड इंजिन, साधारणतः 30-32 PS पॉवर रेंज अपेक्षित

मायलेज

अपेक्षित मायलेज: 30–35 km/l सिटी व हायवे राईडसाठी संतुलित मायलेज मिळण्याची शक्यता

Picture Credit: heromotocorp

फ्युअल टँक व रेंज

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे 12-13 L फ्युअल टँक; 30+  km/l मायलेजवर आधारित रेंज

संभाव्य फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

LED लाईट्स, TFT/डिजिटल कन्सोल,  ABS (dual-channel), व आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिळू शकतात

अंदाजे किंमत

Picture Credit: Pinterest

Speed 350: 2.20–2.30 लाख, Scrambler 350 X: ~2.45–2.55 लाख, Scrambler 350 XC: 2.60–2.80 लाख

