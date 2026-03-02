Picture Credit: heromotocorp
अपेक्षित मायलेज: 30–35 km/l सिटी व हायवे राईडसाठी संतुलित मायलेज मिळण्याची शक्यता
अंदाजे 12-13 L फ्युअल टँक; 30+ km/l मायलेजवर आधारित रेंज
LED लाईट्स, TFT/डिजिटल कन्सोल, ABS (dual-channel), व आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिळू शकतात
Speed 350: 2.20–2.30 लाख, Scrambler 350 X: ~2.45–2.55 लाख, Scrambler 350 XC: 2.60–2.80 लाख