1 लाखांत 3 राइडिंग  मोड्सची TVS EV

Automobile

23 February 2026

Author:  वेद बर्वे

स्मूथ परफॉर्मन्ससह डेली युजसाठी बेस्ट स्कूटर

TVS iQube EV

Picture Credit: Pinterest

डिजिटल TFT डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्ट (TVS SmartXonnect) - ब्लूटूथ,  टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन,  कॉल/मेसेज अलर्ट्स

स्मार्ट फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

विविध व्हेरियंट्समध्ये 2.2 kWh  ते 5.3 kWh बॅटरी पर्याय; एका चार्जमध्ये अंदाजे 94-212km  रेंज

बॅटरी व रेंज

Picture Credit: Pinterest

चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

नॉर्मल चार्जरने 3-4.5 तासांत पूर्ण चार्जिंग

साधारण 4.4 kW BLDC मोटर टॉप स्पीड सिटी राइडसाठी बेस्ट

परफॉर्मन्स

Picture Credit: Pinterest

एकदा चार्ज केलेल्या बॅटरीत अंदाजे 94-145 kmph मायलेजचा दावा

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

165 mm ग्राउंड क्लीयरन्स,  110–128 kg कर्ब वेट (व्हेरिअंटनुसार बदल)

स्पेसिफिकेशन्स

Picture Credit: Pinterest

भारतात साधारण 1.11 लाख ते  1.62 लाख (एक्स-शोरूम) किंमत

किंमत

Picture Credit: Pinterest

