स्मूथ परफॉर्मन्ससह डेली युजसाठी बेस्ट स्कूटर
डिजिटल TFT डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्ट (TVS SmartXonnect) - ब्लूटूथ, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, कॉल/मेसेज अलर्ट्स
विविध व्हेरियंट्समध्ये 2.2 kWh ते 5.3 kWh बॅटरी पर्याय; एका चार्जमध्ये अंदाजे 94-212km रेंज
नॉर्मल चार्जरने 3-4.5 तासांत पूर्ण चार्जिंग
साधारण 4.4 kW BLDC मोटर, टॉप स्पीड सिटी राइडसाठी बेस्ट
एकदा चार्ज केलेल्या बॅटरीत अंदाजे 94-145 kmph मायलेजचा दावा
165 mm ग्राउंड क्लीयरन्स, 110–128 kg कर्ब वेट (व्हेरिअंटनुसार बदल)
भारतात साधारण 1.11 लाख ते 1.62 लाख (एक्स-शोरूम) किंमत
