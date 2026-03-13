TVS ची सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटरTVS ची सर्वात स्वस्त \nइलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच Automobile 13 March 2026 Author: वेद बर्वे स्वस्तात मस्त कमी किंमतीत, सॉलीड रेंज व \nकमाल फीचर्स देणारी ई-स्कूटर Picture Credit: Pinterest TVS च्या लोकप्रिय ‘ऑर्बिटर’ श्रेणीतील सर्वात स्वस्त स्कूटर ऑर्बिटर (Orbiter) Picture Credit: Pinterest ऑर्बिटर V1 (Orbiter V1) हे नवे \nआणि स्वस्त मॉडेल झाले लाँच \n\n ऑर्बिटर V1 (Orbiter V1) Picture Credit: Pinterest TVS ऑर्बिटर V1 मध्ये 1.8 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक बॅटरी पॅक Picture Credit: Pinterest पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे \n86 किमी पर्यंतची रेंज रेंज Picture Credit: Pinterest लहान आकाराची बॅटरी; 2 तास \n20 मिनिटांत, 80% पर्यंत चार्ज चार्जिंग Picture Credit: Pinterest LCD डिजिटल क्लस्टरसह मोबाइल ॲप कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि कॉल/SMS अलर्ट स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी Picture Credit: Pinterest अँटी-थेफ्ट अलार्म, क्रॅश अलर्ट, \nफॉल अलर्ट व जिओ-फेंसिंग \nयांसारखी ‘प्रोअॅक्टिव्ह सेफ्टी’ फीचर्स सुरक्षा फीचर्स Picture Credit: Pinterest या स्कूटरची बेसिक किंमत \nअवघ्या 49,999 रुपयांपासून \nसुरू होते किंमत Picture Credit: Pinterest आयुष्यभराच्या सोबती, ‘या’ \nस्वस्त टिकाऊ बाईक्स पुढे वाचा