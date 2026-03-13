TVS ची सर्वात स्वस्त  इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच

Automobile

13 March 2026

Author:  वेद बर्वे

स्वस्तात मस्त

कमी किंमतीत, सॉलीड रेंज व कमाल फीचर्स देणारी ई-स्कूटर

Picture Credit: Pinterest

TVS च्या लोकप्रिय ‘ऑर्बिटर’  श्रेणीतील सर्वात स्वस्त स्कूटर

ऑर्बिटर (Orbiter)

Picture Credit: Pinterest

ऑर्बिटर V1 (Orbiter V1) हे नवे आणि स्वस्त मॉडेल झाले लाँच

ऑर्बिटर V1 (Orbiter V1)

Picture Credit: Pinterest

TVS ऑर्बिटर V1 मध्ये 1.8 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक

बॅटरी पॅक

Picture Credit: Pinterest

पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे  86 किमी पर्यंतची रेंज

रेंज

Picture Credit: Pinterest

लहान आकाराची बॅटरी; 2 तास 20 मिनिटांत, 80% पर्यंत चार्ज

चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

LCD डिजिटल क्लस्टरसह मोबाइल ॲप कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि कॉल/SMS अलर्ट

स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: Pinterest

अँटी-थेफ्ट अलार्म, क्रॅश अलर्ट,  फॉल अलर्ट व जिओ-फेंसिंग  यांसारखी ‘प्रोअॅक्टिव्ह सेफ्टी’ फीचर्स

सुरक्षा फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

या स्कूटरची बेसिक किंमत  अवघ्या 49,999 रुपयांपासून  सुरू होते

किंमत

Picture Credit: Pinterest

