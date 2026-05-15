नवीन नाही, आता Used Cars चीच क्रेझ!

Automobile

15 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बजेटफ्रेंडली पर्याय

नवीन कारच्या तुलनेत सेकेंड हँड कार कमी किमतीत मिळतात.

Depreciation चा फायदा

नवीन कारची किंमत सुरुवातीच्या काही वर्षांत झपाट्याने कमी होते. त्यामुळे वापरलेली कार चांगल्या किंमतीमध्ये मिळते.

आजकाल सेकेंड हँडसाठीही सहज Loan आणि EMI पर्याय उपलब्ध आहेत.

EMI आणि Loan सोपे

अनेक कंपन्या आता Warranty आणि Inspection सोबत Certified Used Cars विकत आहेत.

Certified Used Cars

पहिली कार घेणारे अनेक लोक कमी बजेटमुळे Used Cars पसंत करत आहेत.

First-Time Buyers वाढले

Apps आणि Websites मुळे आता Used Cars compare आणि buy करणं खूप सोपं झालं आहे.

Online Platforms मुळे सोपं झालं

नवीन कारसाठी महिन्यांचा waiting period असतो. पण, Used Car लगेच मिळू शकते.

प्रतिक्षा करण्याची गरज नाही

Luxury आणि Premium Cars Used Market मध्ये कमी किमतीत मिळतात.

Premium Cars कमी किमतीत

