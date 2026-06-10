WhatsApp वर Username फीचर येणार

Science Technology

12 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Username फीचर 

WhatsApp लवकरच Username फीचर आणू शकते. त्यामुळे फोन नंबर शेअर न करताही चॅट करता येईल.

Picture Credit: istockphoto

Instagram किंवा Telegram

प्रत्येक यूजरला एक वेगळा Username निवडता येईल, जसे Instagram किंवा Telegram वर असते.

Picture Credit: istockphoto

कोणालाही मेसेज करण्यासाठी फोन नंबरऐवजी Username वापरता येणार आहे.

फोन नंबरऐवजी Username

Picture Credit: istockphoto

यामुळे अनोळखी लोकांसोबत संपर्क करताना तुमचा मोबाईल नंबर खाजगी राहू शकतो.

अनोळखी लोकांसोबत संपर्क

Picture Credit: istockphoto

मात्र WhatsApp अकाउंट तयार करण्यासाठी फोन नंबरची गरज कायम राहणार आहे.

WhatsApp अकाउंट

Picture Credit: istockphoto

Username फीचर ऐच्छिक असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे हवे असल्यासच ते वापरता येईल.

फीचर ऐच्छिक असण्याची शक्यता 

Picture Credit: istockphoto

काही रिपोर्ट्सनुसार अतिरिक्त सुरक्षेसाठी Username Key चा पर्यायही मिळू शकतो.

Username Key

Picture Credit: istockphoto

Online ट्रॅकिंगचे दावे करणारे अनेक Apps सुरक्षित नसू शकतात.

रोलआउट होण्याची अपेक्षा 

Picture Credit: istockphoto

WhatsApp चे हे नवीन फीचर प्रायव्हसी वाढवू शकते आणि नंबर शेअर करण्याची गरज कमी करू शकते.

प्रायव्हसी वाढवू शकते

Picture Credit: istockphoto

इंडक्शनचाही होऊ शकतो स्फोट

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