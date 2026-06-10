WhatsApp लवकरच Username फीचर आणू शकते. त्यामुळे फोन नंबर शेअर न करताही चॅट करता येईल.
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प्रत्येक यूजरला एक वेगळा Username निवडता येईल, जसे Instagram किंवा Telegram वर असते.
Picture Credit: istockphoto
कोणालाही मेसेज करण्यासाठी फोन नंबरऐवजी Username वापरता येणार आहे.
Picture Credit: istockphoto
यामुळे अनोळखी लोकांसोबत संपर्क करताना तुमचा मोबाईल नंबर खाजगी राहू शकतो.
Picture Credit: istockphoto
मात्र WhatsApp अकाउंट तयार करण्यासाठी फोन नंबरची गरज कायम राहणार आहे.
Picture Credit: istockphoto
Username फीचर ऐच्छिक असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे हवे असल्यासच ते वापरता येईल.
Picture Credit: istockphoto
काही रिपोर्ट्सनुसार अतिरिक्त सुरक्षेसाठी Username Key चा पर्यायही मिळू शकतो.
Picture Credit: istockphoto
Online ट्रॅकिंगचे दावे करणारे अनेक Apps सुरक्षित नसू शकतात.
Picture Credit: istockphoto
WhatsApp चे हे नवीन फीचर प्रायव्हसी वाढवू शकते आणि नंबर शेअर करण्याची गरज कमी करू शकते.
Picture Credit: istockphoto