तुमच्या गाण्याची पसंती पाहून प्रेयसी होईल वेडी

Entertainment

13 february 2026

Author:  दिवेश चव्हाण

गायक अभिजित सावंतने गायलेले सर सुखाची श्रावणी उत्तम प्रेमगीत आहे.

सर सुखाची श्रावणी

Picture Credit: Pinterest

आता पावसाचा हंगाम नाही पण प्रेमाच्या हंगामातही हे गाणं उत्तम आहे. 

भिजून गेला वारा

Picture Credit: Pinterest

डिंपल हे संजू राठोडचे गाणे आहे. 

डिंपल

Picture Credit: Pinterest

ओ मारिया हे गाणं अतिशय सुंदर आहे. 

O Maria

Picture Credit: Pinterest

रजनीश पटेलने गायलेले आणि डीप चव्हाणने लिहिलेले गाणे प्रपोज उत्तम कोळीगीत आहे.

प्रपोज

Picture Credit: Pinterest

प्रेमाच्या शोधात असणाऱ्या मुलाची कथा या गाण्यात दाखवली गेली आहे, हे गाणे सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी चर्चेत आले होते. 

घाऱ्या डोळ्याची बाय

Picture Credit: Pinterest

Audio Platforms वर नुकतेच प्रसिद्ध झालेले Be Mine हे हिंदी गाणे डीप चव्हाण यांनी लिहिले तसेच कंपोज केले आहे. 

Be Mine

Picture Credit: Pinterest

