13 February 2026

Author: Ved Barve

मनातील प्रेम व्यक्त करताना टाळा 'या' चुका

 नाहीतर प्रेम खुलण्याआधीच होईल तुमचे हार्टब्रेक

Picture Credit: Pinterest

मनातलं बोलताना घाई करु नका, बोलून झाल्यावरही समोरच्याला विचार करायला वेळ द्या

घाई करू नका

बढाई मारण्याच्या नादात खोटं बोलू नका, नात्याची सुरुवातच खोटी करु नका

खोटं बोलू नका

भविष्यात पूर्ण करू शकत नाही  अशी आश्वासने देऊ नका

ओव्हर प्रॉमिसेस नको

फक्त महागड्या गिफ्टच्या मागे  जाऊ नका, समोरच्याला काय  आवडेल याचा विचार करा

गिफ्ट विचारपूर्वक निवडा

सार्वजनिक ठिकाणी प्रपोज  करून समोरच्याला ऑकवर्ड करणे टाळा

पब्लिक प्रेशर टाळा

बोलण्यात चुकूनही तुमच्या भूतकाळाचा उल्लेख येऊ देऊ नका

भूतकाळ उकरू नका

एखादी गोष्ट करण्यासाठी पार्टनरला फोर्स करु नका नाते बिघडू शकते

फोर्स करु नका

नकार मिळाल्यास चिडू नका, समोरच्याच्याचा मताचा आदर  करा, ही आयुष्यातील शेवटची संधी नाही

नकार स्पोर्टिंगली घ्या

