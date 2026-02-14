सर्वात आधी तुमच्या पार्टनरला काय आवडतं याचा विचार करा. त्यांना चॉकलेट, पुस्तके, म्युझिक की काही खास वस्तू आवडतात का हे लक्षात घ्या.
Picture Credit: Pinterest
हाताने लिहिलेली छोटीशी प्रेमाची चिठ्ठी कोणत्याही महागड्या गिफ्टपेक्षा जास्त खास असते. तुमच्या भावना प्रामाणिकपणे व्यक्त करा.
Picture Credit: Pinterest
मोबाईलमध्ये असलेले तुमचे सुंदर फोटो वापरून छोटा कोलाज किंवा व्हिडिओ तयार करा. त्यात तुमचं फेव्हरेट गाणं जोडा.
Picture Credit: Pinterest
घरीच छोटं गिफ्ट तयार करा. जसं की हाताने बनवलेलं कार्ड, त्यांच्या आवडीचा डिश किंवा छोटं सरप्राइज बॉक्स.
Picture Credit: Pinterest
घरीच कँडल लाईट डिनर प्लॅन करा किंवा जवळच्या कॅफेत छोटंसं सरप्राइज डेट ठरवा.
Picture Credit: Pinterest
आजकाल अनेक ॲप्सवरून त्याच दिवशी गिफ्ट डिलिव्हरी मिळते. शेवटच्या क्षणीही सुंदर बुके किंवा गिफ्ट मागवू शकता.
Picture Credit: Pinterest
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचा वेळ आणि लक्ष. मोबाईल दूर ठेवून त्या खास व्यक्तीसोबत मनमोकळा वेळ घालवा.
Picture Credit: Pinterest