वेळ कमी पण प्रेम जास्त? ट्राय करा या क्विक गिफ्ट आयडिया

सर्वात आधी तुमच्या पार्टनरला काय आवडतं याचा विचार करा. त्यांना चॉकलेट, पुस्तके, म्युझिक की काही खास वस्तू आवडतात का हे लक्षात घ्या.

आवडी-निवडी आठवा

हाताने लिहिलेली छोटीशी प्रेमाची चिठ्ठी कोणत्याही महागड्या गिफ्टपेक्षा जास्त खास असते. तुमच्या भावना प्रामाणिकपणे व्यक्त करा.

पर्सनलाइज्ड नोट लिहा

मोबाईलमध्ये असलेले तुमचे सुंदर फोटो वापरून छोटा कोलाज किंवा व्हिडिओ तयार करा. त्यात तुमचं फेव्हरेट गाणं जोडा.

फोटो कोलाज

घरीच छोटं गिफ्ट तयार करा. जसं की हाताने बनवलेलं कार्ड, त्यांच्या आवडीचा डिश किंवा छोटं सरप्राइज बॉक्स.

DIY गिफ्ट 

घरीच कँडल लाईट डिनर प्लॅन करा किंवा जवळच्या कॅफेत छोटंसं सरप्राइज डेट ठरवा.

 अचानक डेट प्लॅन करा

आजकाल अनेक ॲप्सवरून त्याच दिवशी गिफ्ट डिलिव्हरी मिळते. शेवटच्या क्षणीही सुंदर बुके किंवा गिफ्ट मागवू शकता.

ऑनलाइन क्विक डिलिव्हरी

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचा वेळ आणि लक्ष. मोबाईल दूर ठेवून त्या खास व्यक्तीसोबत मनमोकळा वेळ घालवा.

वेळ आणि लक्ष द्या

