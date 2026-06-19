सर्व भाज्या स्वच्छ धुऊन बारीक चिरून घ्या.
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कढईत तेल गरम करून त्यात आले-लसूण पेस्ट घालून परता.
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गाजर, कोबी आणि सिमला मिरची घालून 2-3 मिनिटे मोठ्या आचेवर परता.
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भाज्यांमध्ये मीठ, मिरीपूड आणि सोया सॉस घालून चांगले मिसळा.
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शिजवलेला आणि थंड झालेला भात कढईत घालून हलक्या हाताने मिसळा.
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चिरलेला हिरवा कांदा घालून सर्व साहित्य एकजीव करा.
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गरमागरम व्हेज फ्राईड राईस प्लेटमध्ये काढून मंचुरियन किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करा.
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