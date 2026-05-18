भाज्या खाणं आरोग्यदायी मानले जाते. यामध्ये शरीराला आवश्यक अनेक पोषक तत्व असतात.
Picture Credit: yandex
कच्च्या भाज्या अनेकदा सॅलड आणि सँडविचमध्ये वापरतात. परंतु काही भाज्या अजिबात कच्च्या खाऊ नयेत.
Picture Credit: yandex
कच्च्या कोबीमध्ये ई. कोलाय आणि साल्मोनेला हे जीवाणूही आढळतात. त्यामळे कच्ची कोबी खाऊ नये.
Picture Credit: yandex
बीट जमिनीखाली वाढत असल्यामुळे, यामध्ये मेटल्स आणि कीटकनाशके असतात. म्हणून बीट हलके शिजवून खा.
Picture Credit: yandex
कच्चे मशरुम अनेकदा विषारी असू शकतात. म्हणून मशरुम नेहमी शिजवून खा.
Picture Credit: yandex
शिमला मिरची कच्ची वापरण्यााआधी तिच्या वरच्या बिया काढून टाकाव्यात, कारण त्यात टेपवर्मची अंडी असू शकतात.
\Picture Credit: yandex
पालकमध्ये ऑक्झलेट्सचे प्रमाण जास्त असते, ऑक्झलेट्समुळे किडनी स्टोनचा धोका वाढतो, त्यामुळे ती कच्ची खाणे टाळा.
Picture Credit: yandex
मोड आलेले धान्यसुद्धा कच्चे खाऊ नये. मोड आलेले धान्य दमट आणि उबदार तापमानात वाढते, जिथे ई. कोलाय आणि साल्मोनेलासारखे जीवाणू वाढतात.
Picture Credit: yandex