विजया एकादशीचे व्रत पाळणे खूप फायदेशीर मानले जाते. व्यक्तीला सर्व पापांपासून मुक्तता मिळते आणि जीवनातील संकटेही दूर होतात.
विजया एकादशीचे व्रत शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी आहे. हे व्रत केल्याने व्यक्तीला अनेक पटीने लाभ होतो. या दिवशी काही गोष्टींचे दान करणे फायदेशीर आहे.
विजया एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूंच्या पूजेसोबतच काही गोष्टींचे दान करणे फायदेशीर मानले जाते. या दिवशी दान केल्याने जीवनात सुख समृद्धी येते. कोणत्या गोष्टींचे दान करावे ते जाणून घ्या
विजया एकादशीला अन्नदान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी गरजू किंवा गरिबांना भरडधान्य किंवा धान्य दान करा. लक्षात ठेवा की एकादशीच्या दिवशी तांदूळ वापरणे निषिद्ध मानले जाते.
विजया एकादशीच्या दिवशी भगवद्गीता, विष्णू सहस्रनाम किंवा हनुमान चालिसा यांसारखे धार्मिक ग्रंथांचे दान करणे शुभ मानले जाते. असे केल्याने केवळ ज्ञान वाढतेच असे नाही तर सकारात्मक ऊर्जा देखील प्रसारित होते.
भगवान विष्णूंना पिवळा रंग खूप आवडतो, म्हणून विजया एकादशीच्या दिवशी पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी पिवळे कपडे दान करणेदेखील फायदेशीर आहे.
हिंदू धर्मात देशी तूप शुद्ध आणि पवित्र मानले जाते आणि म्हणूनच विजया एकादशीला देशी तूप दान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी देशी तूप दान केल्याने कुंडलीतील गुरु आणि शुक्र ग्रहाचे अशुभ प्रभाव दूर होतात.
विजया एकादशीला काही कामे करण्यास मनाई आहे. या दिवशी चुकूनही भात खाऊ नये. विजया एकादशीला मांस, मद्य, लसूण आणि कांदे यांसारखे तामसिक पदार्थ खाण्यासही मनाई आहे.
