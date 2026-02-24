12000mAh बॅटरी पॉवर असलेल्या स्मार्टफोनचे टेस्टिंग सुरू
Picture Credit: Pinterest
Vivo करत आहे 12000mAh बॅटरीच्या फोनचे टेस्टिंग
Picture Credit: Pinterest
साधारण स्मार्टफोनपेक्षा दुप्पट क्षमतेची बॅटरी, मिळू शकतो 2–3 दिवसांचा बॅकअप, हेवी युजर्ससाठी वरदान
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
जास्त पॉवरची बॅटरी असूनही जलद चार्जिंग सुविधा मिळण्याची शक्यता
BGMI किंवा Call of Duty सारख्या गेम्ससाठी मिळू शकतो कमाल बॅटरी पॅकअप
Picture Credit: Pinterest
Full HD/4K व्हिडिओ, OTT स्ट्रिमिंगमध्ये बॅटरी परफॉर्मन्सचे टेस्टिंग सध्या सुरु
Picture Credit: Pinterest
12000mAh मुळे फोन वजनाला जड होईल का, हँड फील कसा असेल याचीही तपासणी
Picture Credit: Pinterest
हीटिंग इश्यू किंवा रिव्हर्स चार्जिंग सारख्या समस्यांविषयी सुद्धा तपासणी सुरू
Picture Credit: Pinterest