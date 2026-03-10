Vivo चा डिजीटल मार्केटमध्ये नवा धमाका

Technology

10 March 2026

Author:  वेद बर्वे

V70 सिरीज

Vivo च्या लोकप्रिय V70 सिरीज मधील नवीन फोन लाँच

Picture Credit: Pinterest

Vivo V70 FE या नव्या वेरिअंटच्या सॉलीड फिचर्सवर आणि किंमतीवर एक नजर

Vivo V70 FE

Picture Credit: Pinterest

200MP मुख्य कॅमेरा, ऑटोफोकस  व ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS), 8MP अल्ट्रावाइड लेन्स व  32MP फ्रंट कॅमेरा

200MP कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

Vivo V70 FE: 6.83 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1900 निट्सचा पीक ब्राइटनेस

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

7,000mAh ची पॉवरफुल बॅटरी,  90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

8GB रॅम व 256GB इंटरनल  स्टोरेज आणि 12GB रॅम व  512GB असे 2 पर्याय उपलब्ध

रॅम व स्टोरेज

Picture Credit: Pinterest

5G सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.4 आणि  NFC सपोर्ट

कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: Pinterest

बेस व्हेरिअंट: 35,000 रुपये, टॉप मॉडेल: 40,000 रुपये, डिस्काउंट व ऑफर्ससह 30,000 रुपयांत खरेदीची संधी

किंमत

Picture Credit: Pinterest

