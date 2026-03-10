Vivo चा धमाका; 30 हजारांच्या रेंजमध्ये सॉलीड फोनVivo चा डिजीटल मार्केटमध्ये \nनवा धमाका Technology 10 March 2026 Author: वेद बर्वे V70 सिरीज Vivo च्या लोकप्रिय V70 सिरीज \nमधील नवीन फोन लाँच Picture Credit: Pinterest Vivo V70 FE या नव्या वेरिअंटच्या \nसॉलीड फिचर्सवर आणि \nकिंमतीवर एक नजर Vivo V70 FE Picture Credit: Pinterest 200MP मुख्य कॅमेरा, ऑटोफोकस \nव ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS), 8MP अल्ट्रावाइड लेन्स व \n32MP फ्रंट कॅमेरा 200MP कॅमेरा Picture Credit: Pinterest Vivo V70 FE: 6.83 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1900 निट्सचा पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले Picture Credit: Pinterest 7,000mAh ची पॉवरफुल बॅटरी, \n 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बॅटरी Picture Credit: Pinterest 8GB रॅम व 256GB इंटरनल \nस्टोरेज आणि 12GB रॅम व \n512GB असे 2 पर्याय उपलब्ध रॅम व स्टोरेज Picture Credit: Pinterest 5G सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.4 आणि \nNFC सपोर्ट कनेक्टिव्हिटी Picture Credit: Pinterest बेस व्हेरिअंट: 35,000 रुपये, \nटॉप मॉडेल: 40,000 रुपये, \nडिस्काउंट व ऑफर्ससह 30,000 \nरुपयांत खरेदीची संधी किंमत Picture Credit: Pinterest अर्ध्या किंमतीत मिळतोय, \n‘हा’ Samsung फोन पुढे वाचा