Fuel खर्च वाढलाय? Automatic Car Drivers साठी खास उपाय

Automobile

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

स्मूथ Acceleration करा

अचानक रेस देणे टाळा. हळूहळू स्पीड वाढवल्यास इंधन कमी खर्च होते.

Picture Credit: Pinterest

हार्ड Braking टाळा

वारंवार Brake आणि Acceleration मुळे मायलेज कमी होऊ शकते. 

Picture Credit: Pinterest

अनेक Automatic Cars मध्ये Eco Mode असतो, जो Fuel Efficiency सुधारण्यास मदत करतो.

Eco Mode वापरा

Picture Credit: Pinterest

कमी एअर प्रेशरमुळे इंजिनवर जास्त लोड येतो आणि मायलेज कमी होते.

टायर Pressure योग्य ठेवा

Picture Credit: Pinterest

Boot मध्ये जास्त वजन ठेवल्यास इंधन Consumption वाढू शकतो.

अनावश्यक वजन कमी करा

\Picture Credit: Pinterest

हायवेवर स्थिर स्पीड ठेवण्यासाठी Cruise Control फायदेशीर ठरु शकतो.

Cruise कंट्रोलचा वापर

Picture Credit: Pinterest

खूप कमी टेंम्पेचरवर एसी वापरल्यास इंधन जास्त खर्च होऊ शकते.

एसीचा वापर

Picture Credit: Pinterest

एअर फिल्टर, जुने इंजिन ऑईल किंवा खराब स्पार्क प्लगमुळे मायलेज कमी होऊ शकते.

नियमित सर्व्हिसिंग

Picture Credit: Pinterest

जास्त ट्रॅफिक असलेले रोड्स टाळल्यास इंधन आणि वेळ दोन्ही वाचू शकतात. 

ट्रॅफिक प्लॅनिंग

Picture Credit: Pinterest

Sunroof खरंच Useful आहे का?

पुढे वाचा