अचानक रेस देणे टाळा. हळूहळू स्पीड वाढवल्यास इंधन कमी खर्च होते.
वारंवार Brake आणि Acceleration मुळे मायलेज कमी होऊ शकते.
अनेक Automatic Cars मध्ये Eco Mode असतो, जो Fuel Efficiency सुधारण्यास मदत करतो.
कमी एअर प्रेशरमुळे इंजिनवर जास्त लोड येतो आणि मायलेज कमी होते.
Boot मध्ये जास्त वजन ठेवल्यास इंधन Consumption वाढू शकतो.
हायवेवर स्थिर स्पीड ठेवण्यासाठी Cruise Control फायदेशीर ठरु शकतो.
खूप कमी टेंम्पेचरवर एसी वापरल्यास इंधन जास्त खर्च होऊ शकते.
एअर फिल्टर, जुने इंजिन ऑईल किंवा खराब स्पार्क प्लगमुळे मायलेज कमी होऊ शकते.
जास्त ट्रॅफिक असलेले रोड्स टाळल्यास इंधन आणि वेळ दोन्ही वाचू शकतात.
