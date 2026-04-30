सोशल मीडियावर अनावश्यक वेळ घालवल्यामुळे तास कधी निघून जातात कळत नाही.
Picture Credit: Pinterest
“नंतर करू” ही सवय वेळेचं मोठं नुकसान करते आणि ताणही वाढवते.
Picture Credit: Pinterest
मल्टिटास्किंगमुळे फोकस कमी होतो आणि काम पूर्ण व्हायला जास्त वेळ लागतो.
Picture Credit: Pinterest
प्रत्येक नोटिफिकेशन तुमचं लक्ष विचलित करतं आणि कामाची गती कमी करते.
Picture Credit: Pinterest
दिवसाची योजना नसल्यामुळे वेळ कसा गेला कळत नाही.
Picture Credit: Pinterest
छोट्या गोष्टींवर जास्त विचार केल्यामुळे निर्णय घेण्यात वेळ जातो.
Picture Credit: Pinterest
सगळ्यांना होकार देण्याच्या सवयीमुळे स्वतःसाठी वेळ उरत नाही.
Picture Credit: Pinterest