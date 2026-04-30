तुमचा मौल्यवान वेळ कुठे खर्च होतोय? जाणून घ्या

Life style

30 April 2026

Author:  नुपूर भगत

सोशल मीडियावर अनावश्यक वेळ घालवल्यामुळे तास कधी निघून जातात कळत नाही.

सतत मोबाईल स्क्रोल करणे

“नंतर करू” ही सवय वेळेचं मोठं नुकसान करते आणि ताणही वाढवते.

काम पुढे ढकलणे 

मल्टिटास्किंगमुळे फोकस कमी होतो आणि काम पूर्ण व्हायला जास्त वेळ लागतो.

एकावेळी अनेक कामे करणे

प्रत्येक नोटिफिकेशन तुमचं लक्ष विचलित करतं आणि कामाची गती कमी करते.

अनावश्यक नोटिफिकेशन्स

दिवसाची योजना नसल्यामुळे वेळ कसा गेला कळत नाही.

प्लॅनिंगचा अभाव

छोट्या गोष्टींवर जास्त विचार केल्यामुळे निर्णय घेण्यात वेळ जातो.

जास्त विचार करणे

सगळ्यांना होकार देण्याच्या सवयीमुळे स्वतःसाठी वेळ उरत नाही.

“नाही” म्हणता न येणे

