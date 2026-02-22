आठवड्याच्या सुरुवातीला 100 रुपयांचे साहित्य एकदाच खरेदी करा. तांदूळ, पीठ, डाळ आणि बटाटे हे स्वस्त आणि पोटभरीचे पर्याय आहेत.
महागडे फळे किंवा पॅकेज्ड फूड टाळा. घरगुती आणि स्थानिक धान्य वापरल्याने खर्च कमी होतो.
पोहे, उपमा किंवा भाकरी-चटणीसारखे पदार्थ ऊर्जा देतात. ताक किंवा कोमट पाणी पचन सुधारते.
भात + डाळ + भाजी असा कॉम्बिनेशन ठेवा. कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि फायबर यांचे संतुलन राहते.
खिचडी किंवा 1-2 चपात्या आणि ताक घ्या. यामुळे पचन चांगले होते आणि शरीर हलके वाटते.
मूग डाळ, शेंगदाणे किंवा मोड आलेले कडधान्य स्वस्त आणि पौष्टिक असतात. हे शरीराला ताकद देतात.
उरलेले अन्न पुढील वेळेस वापरा. दिवसभर 7-8 ग्लास पाणी पिणे आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
