7 दिवसांत वजन कमी करा: सोपा आणि प्रभावी डायट प्लॅन

Life style

03 March 2026

Author:  नुपूर भगत

सकाळी लिंबूपाणी प्या आणि हलका आहार घ्या. 30 मिनिटे चालण्याची सवय लावा.

दिवस 1

Picture Credit: Pinterest

प्रोटीनयुक्त नाश्ता आणि संतुलित जेवण घ्या. हलका व्यायाम आणि ग्रीन टी प्या.

दिवस 2

Picture Credit: Pinterest

भात आणि साखर टाळा. हिरव्या भाज्या खा आणि 40 मिनिटे चालणे करा.

दिवस 3

Picture Credit: Pinterest

सूर्यनमस्कार आणि योगा करा. जंक फूड टाळा आणि भरपूर पाणी प्या.

दिवस 4

Picture Credit: Pinterest

 ओट्स/पोहा आणि सूप-सॅलड खा. 15 मिनिटे वर्कआउट करा.

दिवस 5

Picture Credit: Pinterest

फळे आणि फायबरयुक्त आहार घ्या. 45 मिनिटे चालणे किंवा सायकलिंग करा.

दिवस 6

Picture Credit: Pinterest

 साखर नसलेली ब्लॅक कॉफी प्या. जॉगिंग आणि प्लँक करून फॅट बर्न वाढवा.

दिवस 7

Picture Credit: Pinterest

गॅसशिवाय झटपट तयार होणारे खमंग दडपे पोहे, रेसिपी नोट करा

पुढे वाचा