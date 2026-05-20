करवंद खाण्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. करवंद खाण्याचे आणखी काही फायदे आहेत ते जाणून घेऊया
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असल्याने हिमोग्लोबिन वाढते आणि ॲनिमियाचा त्रास कमी होतो.
Picture Credit: Pinterest
करंवदातील 'क' जीवनसत्वामुळे शरीराची संसर्गाशी लढण्याची क्षमता वाढते.
Picture Credit: Pinterest
यातील फायबर बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते आणि पोटाचे आरोग्य चांगले ठेवते.
Picture Credit: Pinterest
करवंदातील अँटिऑक्सिडंट्समुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
कडक उन्हाळ्यात करवंद खाल्ल्याने शरीराला थंडावा मिळतो. यातील घटकांमुळे त्वचेवरील मुरूम आणि डाग कमी होतात.
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि फायबर जास्त असते, ज्यामुळे वजन कमी करण्याच्या प्रवासात हे फळ फायदेशीर ठरते.
Picture Credit: Pinterest