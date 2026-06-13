टायरमध्ये Nitrogen Air का भरतात?

Automobile

13 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Nitrogen Air का भरतात?

साध्या हवेला पर्याय म्हणून नायट्रोजन वापरल्याने टायरचा दाब अधिक स्थिर राहण्यास मदत होते.

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प्रेशर लवकर बदलत नाही

तापमानातील बदलांमुळे टायरचा दाब वारंवार कमी-जास्त होण्याची शक्यता तुलनेने कमी होते.

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टायरचे आयुष्य वाढण्यास मदत

योग्य प्रेशर टिकल्याने टायरची झीज एकसमान होण्यास मदत मिळू शकते.

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योग्य टायर प्रेशरमुळे गाडीचा रोलिंग रेझिस्टन्स कमी राहू शकतो, ज्याचा इंधन कार्यक्षमतेला फायदा होऊ शकतो.

मायलेजवर सकारात्मक परिणाम

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नायट्रोजनमध्ये आर्द्रता कमी असल्याने रिम आणि टायरच्या आतील भागावर ओलाव्याचा परिणाम कमी होण्यास मदत होते.

ओलाव्याचा प्रभाव कमी

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त्याचप्रमाणे, जास्त वेळ सतत गाडी चालवल्याने टायर जास्त गरम होतात. ज्यामुळे खराब झालेले किंवा झिजलेले टायर लवकर फुटतात.

झिजलेले टायर

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हायवे ड्रायव्हिंग आणि जास्त अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी स्थिर प्रेशरचा फायदा होऊ शकतो.

लांब प्रवासासाठी उपयुक्त

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Nitrogen Air उपयुक्त असली तरी नियमितपणे टायर प्रेशर तपासणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

टायर प्रेशर तपासणे महत्त्वाचे

\Picture Credit: Pinterest

फक्त नायट्रोजन भरल्याने मायलेज किंवा टायरचे आयुष्य आपोआप खूप वाढते, असे समजणे चुकीचे आहे.

टायरची लाईफ वाढते

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