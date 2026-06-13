साध्या हवेला पर्याय म्हणून नायट्रोजन वापरल्याने टायरचा दाब अधिक स्थिर राहण्यास मदत होते.
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तापमानातील बदलांमुळे टायरचा दाब वारंवार कमी-जास्त होण्याची शक्यता तुलनेने कमी होते.
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योग्य प्रेशर टिकल्याने टायरची झीज एकसमान होण्यास मदत मिळू शकते.
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योग्य टायर प्रेशरमुळे गाडीचा रोलिंग रेझिस्टन्स कमी राहू शकतो, ज्याचा इंधन कार्यक्षमतेला फायदा होऊ शकतो.
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नायट्रोजनमध्ये आर्द्रता कमी असल्याने रिम आणि टायरच्या आतील भागावर ओलाव्याचा परिणाम कमी होण्यास मदत होते.
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त्याचप्रमाणे, जास्त वेळ सतत गाडी चालवल्याने टायर जास्त गरम होतात. ज्यामुळे खराब झालेले किंवा झिजलेले टायर लवकर फुटतात.
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हायवे ड्रायव्हिंग आणि जास्त अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी स्थिर प्रेशरचा फायदा होऊ शकतो.
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Nitrogen Air उपयुक्त असली तरी नियमितपणे टायर प्रेशर तपासणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
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फक्त नायट्रोजन भरल्याने मायलेज किंवा टायरचे आयुष्य आपोआप खूप वाढते, असे समजणे चुकीचे आहे.
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