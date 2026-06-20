अनेक कारमालक आता सामान्य हवेऐवजी नायट्रोजनचा वापर करतात.
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नायट्रोजनमुळे टायरचा दाब अधिक काळ स्थिर राहण्यास मदत होते.
योग्य टायर प्रेशरमुळे ड्रायव्हिंग अधिक आरामदायी वाटते.
टायरचे अनावश्यक झिजणे कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
लांब प्रवासात टायरची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास फायदा होतो.
योग्य प्रेशरमुळे इंधन कार्यक्षमतेवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, नायट्रोजन भरले तरी टायरची नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे.
सुरक्षित आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी टायरची योग्य देखभाल महत्त्वाची ठरते.