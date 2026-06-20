Nitrogen Air भरल्याने काय फायदा होतो?

Automobile

20 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

अनेक कारमालक आता सामान्य हवेऐवजी नायट्रोजनचा वापर करतात.

हवेऐवजी नायट्रोजनचा वापर 

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नायट्रोजनमुळे टायरचा दाब अधिक काळ स्थिर राहण्यास मदत होते.

टायरचा दाब स्थिर राहतो

योग्य टायर प्रेशरमुळे ड्रायव्हिंग अधिक आरामदायी वाटते.

ड्रायव्हिंग अधिक आरामदायी 

अनावश्यक झिजणे

टायरचे अनावश्यक झिजणे कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

टायरची कार्यक्षमता

लांब प्रवासात टायरची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास फायदा होतो.

इंधन कार्यक्षमता

योग्य प्रेशरमुळे इंधन कार्यक्षमतेवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

नियमित तपासणी

मात्र, नायट्रोजन भरले तरी टायरची नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे.

चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभव

सुरक्षित आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी टायरची योग्य देखभाल महत्त्वाची ठरते.

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