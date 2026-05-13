सततच्या नोटिफिकेशन्स आणि माहितीच्या गर्दीपासून दूर राहिल्याने मनाला आराम मिळतो आणि मानसिक शांतता वाढते.
रात्री उशिरापर्यंत स्क्रीन वापरणं कमी झाल्याने झोप वेळेवर लागते आणि शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळते.
सोशल मीडिया कमी वापरल्याने विचलित होणं कमी होतं आणि कामात किंवा अभ्यासात अधिक फोकस ठेवता येतो.
वारंवार फोन चेक करण्याची सवय कमी झाल्याने वेळेचा चांगला उपयोग करता येतो.
वाचन, व्यायाम, फिरणं किंवा नवीन छंद जोपासण्यासाठी जास्त वेळ मिळू लागतो.
इतरांच्या आयुष्याशी सतत तुलना करण्याची सवय कमी झाल्याने मन अधिक सकारात्मक राहू शकतं.
ऑनलाइन वेळ कमी केल्यावर प्रत्यक्ष भेटीगाठी आणि संवादासाठी अधिक वेळ देता येतो.
