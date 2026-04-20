उन्हाळ्यात आवर्जुन खावीत अशी फळं कोणती ?

20 April 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारी, पाण्याची कमतरता भरून काढणारी आणि उर्जा देणारी फळं खाणं खूप महत्त्वाचं असतं.

उन्हाळ्यात शरीरातील पाणी कमी होत असतं.

याचकारणामुळे  अशी फळं खावीत ज्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमी भरुन निघेल. 

व्हिटॅमिन A आणि C भरपूर असल्याने शरीरातली ऊर्जा वाढण्यास मदत होते. 

आंबा

कलिंगडमध्ये सर्वात जास्त पाणी असतं. त्यामुळे शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत करतं.

खरबूजमध्ये देखील पाण्याचं जास्त असतं. त्यामुळे पचनशक्ती सुधारते.

 Antioxidants भरपूर असल्याने स्ट्रॉबेरी त्वचेसाठी फायदेशीर मानली जाते. 

