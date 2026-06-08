BMW च्या नावामागची रंजक गोष्ट; तुम्हाला माहिती आहे ?

Automobile

08 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

रंजक गोष्ट

BMW च्या नावामागची रंजक गोष्ट; तुम्हाला माहिती आहे का?

Picture Credit: Pinterest

आणखी एका नावाने ओळखले जाते?

BMW गाड्यांना आणखी एका नावाने ओळखले जाते? याबाबत तुम्हाला माहिती आहे का?

Picture Credit: Pinterest

यामागे आहे एक रंजक गोष्ट. चला जाणून घेऊया.

चला जाणून घेऊया

Picture Credit: Pinterest

BMW गाड्यांना बीमर असे देखील म्हटले जाते.

दुसरे नाव

Picture Credit: Pinterest

पण, याची सुरुवात फक्त एका बाईकने झाली.

एका बाईकने झाली सुरुवात

\Picture Credit: Pinterest

BMW च्या रेसिंग बाईकला बीमर म्हटले जात असे.

रेसिंग बाईक

Picture Credit: Pinterest

ब्रिटनमधील एका शर्यतीत त्याला हे नाव मिळाले.

ब्रिटन शर्यत

Picture Credit: Pinterest

बीझर नावाची एक ब्रिटिश कंपनी येथे आपल्या बाईक स्पर्धेत उतरवत असे.

ब्रिटिश कंपनी

Picture Credit: Pinterest

BMW ने अनेक वर्षे या शर्यतीत वर्चस्व गाजवले.

वर्चस्व गाजवले

Picture Credit: Pinterest

BMW ने अनेक वर्षे या शर्यतीत वर्चस्व गाजवले.

वर्चस्व गाजवले

Picture Credit: Pinterest

BMW हे नाव उच्चारायला थोडे अवघड होते.

उच्चारायला अवघड

Picture Credit: Pinterest

त्यामुळे हळूहळू बीमर हे नाव दिले जाऊ लागले.

बीमर हे नाव दिले

Picture Credit: Pinterest

हे नाव केवळ एका बाईकपासून सुरु होऊन BMW ब्रँडची ओळख बनले.

BMW ब्रँडची ओळख झाली

Picture Credit: Pinterest

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